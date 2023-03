WhatsApp ora ha un canale ufficiale, ma solo certi utenti potranno vederlo: ecco cosa trasmetterà

Ha pensato molto in quest’ultimo biennio ad aumentare le sue funzionalità per rendere felici oltre due miliardi di persone. Ora WhatsApp alza l’asticella.

La messaggistica californiana ha deciso di concentrarsi sulla sua anima desktop, tanto utilizza per chi lavora tanto al PC. Una vera e propria manna dal cielo. Lo sarà ancora di più in un futuro più o meno prossimo.

WhatsApp, infatti, ha annunciato una doppia novità: un nuovo canale ufficiale e la disponibilità di una versione desktop per Windows, notevolmente cambiata: si carica più velocemente, consente videochiamate di gruppo fino a otto persone, chiamate audio addirittura fino a trentadue. Nella “nuova” applicazione anche la crittografia end-to-end per messaggi, contenuti multimediali e chiamate su tutti i dispositivi, con annessa sincronizzazione migliorata e ulteriori funzionalità.

“WhatsApp Desktop – faster speeds and improved calling”. Si chiama così la nuova feature in fase di sviluppo, scovata dal sempre ben informato wabetainfo. In pratica si sta per concretizzare un concept in mente nella testa geniale di Mark Zuckerberg, ormai dal lontano novembre 2021. In quell’anno fu partorita l’idea di una versione beta per l’applicazione di messaggistica istantanea, che potesse soddisfare gli innumerevoli utenti, ma direttamente da desktop, senza dover utilizzare per forza una smartphone, con il quale, magari, stiamo facendo dell’altro, lavoro o gioco fa lo stesso.

La nuova app offre un’esperienza migliorata puntando sulla stabilità, che ultimamente sta rallentando tantissimo nella versione desktop di WhatApp. Il team capitanato da Marck Zuckerberg ha pensato di usare meno risorse, scommettendo senza remore sul framework Electron. Il lavoro minuzioso degli sviluppatori ha portato al rilascio dell’applicazione, come annunciato su vari canali, tra cui un blog post sul loro sito ufficiale e attraverso il canale Meta su Instagram, gestito direttamente da Mark Zuckerberg.

Tutte le altre novità

Il primo sentore di un’app migliorata e quella promessa mantenuta è il caricamento più rapido dell’applicazione e un’interfaccia ancora più simile alla versione WhatApp mobile. Dagli screen mostrati da wabetainfo, l’applicazione supporta le videochiamate di gruppo con un massimo di otto persone e le chiamate audio con un massimo di trentadue. Un punto di partenza, non di arrivo visto che WhatsApp ha la ferma intenzione di aumentare ultiormente questi massimali per permettere una maggiore aggregazioni fra i partecipanti alle muti-chiamate. Tieni presente che WhatsApp prevede di aumentare questi limiti in futuro per facilitare agli utenti una migliore comunicazione tra amici, familiari e colleghi.

L’app desktop nativa per Windows fornisce anche messaggistica crittografata completamente end-to-end su vari dispositivi, inclusi telefoni cellulari, computer, tablet e altro, sempre in unome di una maggiore sicurezza.

Le altre novità riguardano il collegamento più rapido dei dispositivi, una migliore sincronizzazione tra dispositivi e l’aggiunta di nuove funzionalità come anteprime dei collegamenti e adesivi. La versione beta, compatibile con i tablet, Android , e un’altra app nativa per desktop Mac, è stata utilizzata usando Mac Catalyst.