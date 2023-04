Huawei pura follia: lusso estremo per questo suo prodotto, non dovrai rinunciare più a nulla: è il migliore della gamma?

Tra la tecnologia e il lusso, tra il classico e la modernità: Huawei Watch Ultimate è il top di gamma premium a cui tutti aspirano. I materiali sono quelli veri e propri di un orologio di lusso, ma anche le sue funzionalità riprendono le ultime innovazioni. Disponibile in due versioni: Expedition e Voyage.

I dispositivi mobile a cui ci siamo abituati hanno contagiato qualsiasi ambito di utilizzo. Oltre agli smartphone, evoluzione naturale dei telefoni cellulari, abbiamo assistito alla grande fortuna dei tablet, vie di mezzo tra smartphone e laptop. Non solo, però. Anche gli orologi hanno saputo trasformarsi in prodotti intelligenti con la nascita e la crescente popolarità degli smartwatch. Sebbene il loro utilizzo spinga su determinate categorie di consumatori, avere al polso uno smartwatch è già diventato da tempo un segno distintivo.

Indossarne uno significa essere al passo coi tempi, perfettamente integrati negli ecosistemi digitali che si creano dalle interconnessioni dei vari device che utilizziamo nel quotidiano. C’è poi tutta la questione legata allo status symbol, che rende questo strumento un must have per molte persone. Sul mercato sono disponibili molti modelli, ognuno con un suo target di riferimento. Ora, però, è il turno di Huawei e di un orologio che è in grado di conquistare le vette di qualsiasi classifica. Il ragionamento è semplice: realizzare il miglior prodotto sulla piazza.

Il top di gamma Huawei Watch Ultimate è un vero gioiello di lusso

Nel Huawei Watch Ultimate non c’è nessuno spazio per i compromessi, solo il meglio in ogni ambito. A partire dai materiali: la cassa è costruita in zirconio e Liquid Metal, una lega che offre una resistenza quasi cinque volte superiore a quella dell’acciaio inox. Temperature e urti non sono un problema, dunque; ma anche l’estetica ne trae beneficio, essendo uno smartwatch con un design che richiama quelli tradizionali di lusso.

Sono disponibili due versioni: Voyage ed Explorer. Le differenze risiedono nelle colorazioni e nel cinturino: il primo ne porta uno di grado aerospaziale in lega di titanio; il secondo è pensato per le immersioni con la sua gomma nitrilica idrogenata. Display da 1,5″ LTPO AMOLED flessibile e copertura laminata in zaffiro sintetico. I prezzi sono alti, ma non eccessivi. Il Huawei Watch Ultimate Expedition costa 749€, mentre il Voyage arriva a 899€. Insomma, si tratta di due top di gamma di livello assoluto.