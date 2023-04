Vacanze in arrivo? Google ti aiuta a risparmiare, addio ricerca delle offerte: se il prezzo scende, lui ti rimborsa

Importanti novità su Google per la scelta delle mete turistiche. Si potranno anche prenotare voli e ricevere rimborsi se il prezzo scende. Oltre alla prenotazione, cambia anche la visualizzazione degli hotel, che ora si potranno scorrere in stile “stories”, e le informazioni per i biglietti di accesso ad alcune strutture.

Il contesto macroeconomico in cui siamo immersi negli ultimi periodi non è il migliore, dal punto di vista delle spese. I mercati sono in fase di contrazione, e gli eventi geopolitici non favoriscono di certo la diffusione di prezzi convenienti. Per questo motivo, in qualsiasi ambito conviene essere vigili per evitare di ritrovarsi a spendere più soldi del dovuto.

In un momento storico come questo, diventa importante per tutti i consumatori riuscire a valutare quale sia il prezzo minore da pagare. Certi servizi, spesso e volentieri, costano troppo per le tasche di moltissimi consumatori. Per questo le società tendono ad invogliare il pubblico attraverso sconti e offerte, che diventano vere e proprie leve su cui basare la condivisione dei propri servizi. In questi giorni Google sta implementando una serie di novità importantissime sulla questione della scelta e della prenotazione dei mezzi per la visita di luoghi turistici. I cambiamenti toccano il metodo di visualizzazione delle strutture alberghiere, l’accesso alle attrazioni turistiche e la prenotazione dei voli direttamente dal browser.

Con le nuove funzionalità prenotare una vacanza su Google è un risparmio

La prima novità introdotta dal browser di Big G è la semplificazione del processo di valutazione e visualizzazione degli hotel e degli alberghi. Quando si effettua una ricerca in questo senso, infatti, potremo accedere ad una serie di schede, ognuna delle quali raccoglie le foto e le recensioni di una particolare struttura alberghiera. Inoltre, sarà possibile accedere a informazioni più approfondite sulla zona. Il metodo sarà lo stesso delle “stories” di Instagram, e si potrà scorrere facendo swipe.

La novità più importante è quella dei voli. Già introdotta negli Stati Uniti, a breve sarà diffusa anche in altri Paesi la possibilità di prenotare i biglietti direttamente da Google. Nel caso in cui il prezzo del biglietto si abbassasse nei giorni successivi all’acquisto, Google rimborserà la differenza. L’ultima introduzione riguarda le attrazioni turistiche, che ora sul browser saranno fornite di prezzi e di link per l’acquisto dei biglietti.