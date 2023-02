Ikea non pensa più ai mobili e lancia la sua smart home: nuovo dispositivo migliorerà la tua vita

L’azienda multinazionale svedese cambia mercato, pensa alla salute investendo in dispositivi smart.

Con il suo legno ha riscritto la storia dello shopping per la casa, cambiandola. Rivoluzionandola completamente. Ora Ikea cavalca un’altra onda. L’azienda scandinava (ma con sede in Olanda, a Lleida) fondata da Ingvar Kamprad a ridosso del dopoguerra ha capito che la domotica è un segmento di mercato in grande ascesa, da inondare con i suoi prodotti. Uno su tutti.

Così, ecco Vindstyrka: il nuovo innovativo sensore di qualità dell’aria, che sfrutta ovviamente l’intelligenza artificiale con un fine dichiarato: rendere pulita, più accogliente, profumata e soprattutto igienicamente perfetta la nostra casa. “Anche se trascorriamo la maggior parte del nostro tempo al chiuso, molti di noi tendono a dimenticare l’inquinamento dell’aria interna.

Noi diamo per scontato che l’aria nelle nostre case sia pulita, ma piccole attività quotidiane come cucinare o pulire possono contribuire alla cattiva qualità dell’aria tanto quanto l’industria o il traffico”. Henrik Telander, Product Owner di IKEA, presenta così il nuovo dispositivo made in Ikea.

“Con Vindstyrka – continua Telander – la nostra ambizione è stata quella di creare un sensore di qualità dell’aria ad alte prestazioni a prezzi accessibili per aiutare i nostri clienti a diventare più consapevoli della qualità dell’aria che respirano nelle loro case”.

Ikea è partita da un dato tanto credibile (ufficializzato direttamente dall’OMS), quanto allarmante: nove persone su dieci nel mondo respirano aria inquinata. Fuori non ci si può far nulla, al massimo dirigerci verso il green, ma nel nostro piccolo. Dentro casa, invece, sono noi padroni del nostro destino.

Un prezzo alla portata di tutti

L’aria interna, infatti, può essere inquinata tanto quanto quella esterna, eppure molti sottovalutano il rischio di inquinamento atmosferico dentro le proprie case. Ikea, invece, si impegna a dare a tutti l’accesso all’aria pulita aumentando la consapevolezza degli inquinanti indoor e fornendo soluzioni che migliorano la qualità dell’aria che respiriamo.

Con l’obiettivo di combinare la tecnologia intelligente con il design per consentire una migliore consapevolezza della propria aria interna, ecco così la nascita e il rilascio del nuovo sensore intelligente per uso interno, che consente alle persone di misurare e monitorare la qualità dell’aria nelle loro case.

Vindstyrka sarà disponibile a partire da aprile, anche in Italia. Non si sa il prezzo, anche se in Repubblica Ceca, dove è già possibile acquistarlo, sta a circa 39,99 euro.