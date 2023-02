Paramount+ la fa grossa: nuovo catalogo da capogiro sommerge Disney+ e Prime Video

Film e serie TV, intrattenimento e cinema, tutto nel nuovo catalogo di Paramount+ che sfida apertamente i concorrenti del settore.

L’ecosistema creato dalle piattaforme di streaming offre una quantità di contenuti smisurata. Navigando tra i vari provider, che essi si chiamino Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, o Paramount+, è letteralmente impossibile non trovare qualcosa che ci possa tenere incollati agli schermi. Le piattaforme concorrenti si combattono gli utenti a suon di cataloghi e funzionalità. La scena è dominata dai colossi, e tra questi proprio Paramount+ si sta facendo strada a piccoli passi per riuscire a competere con cataloghi ricchi di contenuti popolari.

Rispetto ai primi mesi, la piattaforma di Paramount sta iniziando a presentare cataloghi sempre più consistenti. Oltre a questo, ha voluto anche rendere omaggio agli Oscar mettendo in evidenza alcuni dei titoli premiati più belli di sempre, come “La vita è bella“, “Non è un paese per vecchi“, “Il padrino“, e molti altri. Dal 6 marzo, invece, avrà inizio “Donne che muovono montagne“, una collezione di film che celebrano figure femminili importanti con storie varie e internazionali, tra cui ritroviamo “Flashdance“, “Emma“, “Sotto Accusa“, “The good wife“, “Circeo“, “Corpo libero“, e numerosi altri film, sia locali che di provenienza estera.

I film e le serie TV in uscita su Paramount+ nel mese di marzo

Il 16 marzo sarà resa disponibile la seconda stagione di “Mayor of Kingstown“, un serie TV incentrata sul lucroso business della detenzione nella stessa città di Kingstown, in Michigan. I temi trattati sono molti, dalla corruzione al razzismo e alla disuguaglianza. Seconda stagione in uscita il 24 marzo per “Yellowjackets“, serie nominata agli Emmy. La trama segue le vicende di alcune giocatrici di calcio che rimangono coinvolte in un incidente aereo nelle zone fredde e selvagge del nord. “Rabbit hole“, stagione uno, uscirà il 27 marzo. La serie parla di spionaggio industriale e forze segrete.

L’8 marzo, invece, è il turno di “The English“, serie TV ad ambientazione western che racconta dell’arrivo di una donna nel Far West del 1890. Il 17 marzo tocca a “Un letto per due“, serie TV sullo stile della commedia romantica londinese che narra lo strano rapporto tra due giovani ventenni, mentre il 30 marzo a “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo“, un film di animazione tra sarcofagi e sortilegi. Il 6 marzo usciranno invece i nuovi episodi di “Transformers: EarthSpark“.