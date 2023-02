Se è un successo perché cambiarlo? Sony mantiene la linea Xperia, ma la stravolge così

Una scommessa. Non si spiega altrimenti l’intenzione del colosso giapponese di voler rilasciare sul mercato un dispositivo di fascia alta, in un segmento di mercato dove gli Android di Samsung e Google la stanno facendo da padrone.

Invece Sony ci crede. Ha sviluppato il suo nuovo smartphone e, secondo indiscrezioni, avrebbe intenzioni di presentarlo già alla fine di febbraio, massimo inizio marzo.

Lo smartphone made in Sony presenta gran parte dello stesso linguaggio di design del suo precedessore: il vecchio Xperia 1 IV, con una configurazione a tripla fotocamera alloggiata all’interno di una protuberanza verticale della fotocamera. Anche il nuovo flagship del colosso giapponese rimarcherà questo concept, anche se in base ai leak fuoriusciti dovrebbe essere leggermente più piccolo.

Lo schermo piatto da 6,5 pollici del Sony Xperia 1 V è una certezza, così come le sue misure: 161,0 (circa x 69,3 x 8,5 millimetri. Fotocamera posteriore: tripla lente, dovrebbe essere 12 MP (principale) + 48 MP (grandangolo) + 12 MP (teleobiettivo). Fotocamera frontale: obiettivo singolo, dovrebbe essere 12 MP.

Ancora da confermare, invece, le specifiche su batterie, chip e RAM: nel primo caso in molti sono convinti che Sony Xperia 1 V monterà una Batteria 5000 mAh, nel secondo caso è opinione comune uno Snapdragon 8 Gen 2, nel terzo una quasi certamente da 16 giga.

Il doppio della RAM del Samsung Galaxy S23

Il Sony Xperia 1 V dovrebbe mantenere il jack per le cuffie, il pulsante di scatto e il pulsante di accensione rientrato, con lettore di impronte digitali incorporato. Dai leak mostrati, c’è anche un bilanciere del volume sullo stesso lato del dispositivo e una porta USB-C centrale nella parte inferiore del telefono, accanto al vassoio della SIM. È probabile che Sony utilizzi il chip Snapdragon 8 Gen 2 presente nel nuovo Samsung Galaxy S23 , appena rilasciato. Ma si dice che l’Xperia 1 V abbia 16 GB di RAM, il doppio dell’S23, rendendolo probabilmente un telefono dalle prestazioni piuttosto elevate.

Il telefono avrà un aspetto molto simile all’ammiraglia Xperia della generazione precedente, con un design quadrato e una finitura opaca. Tuttavia, Sony inserirà il flash della fotocamera all’interno della protuberanza della fotocamera sull’Xperia 1 V, conferendo al retro del telefono un aspetto leggermente più ordinato.

Capitolo protuberanza della fotocamera: in molti si aspettano che questo dettaglio potrà sporgere un po’ di più sullo smartphone in questione. Il concept di Sony è quello di fornire all’Xperia 1 V un bordo inclinato che corrisponderà al colore del dispositivo. Sarà uno smartphone di fascia alta, comunque, ripensando al suo predecessore, sarà interessante capire quanto Sony sarà più aggressive con i suoi prezzi, data la sua attuale mancanza di quota di mercato dei telefoni Android rispetto a concorrenti come Samsung e Google.