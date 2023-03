Motorola tira fuori l’asso dalla manica: Nuovo Moto G Power 2023 il nuovo campione da battere

Quaranta anni fa il famigerato Motorola DynaTAC, ora il colosso nato in un sobborgo di Chicago decide di mettere in vetrina il suo nuovo gioiello.

Si chiama Moto G Power 2023 ed è l’erede di quello smartphone uscito nel 2022, che ha sua volta era il successore di quello del 2021, hanno di nascita (era gennaio), di questa gamma di smartphone, che tante soddisfazioni stanno regalando all’azienda statunitense.

Prima del lancio ufficiale a livello globale, MySmartPrice ha collaborato con il popolare informatore OnLeaks per dare una grande anticipazione dei nascituri made in Motorola.

Sono uscite online le prime immagini esclusive del dispositivo insieme a un video a 360 gradi del prossimo telefono Motorola. Oltre alle immagini e ai video del prossimo telefono economico Moto, arriva anche qualcosa di più concreto: alcune delle specifiche e delle caratteristiche principali del dispositivo.

Il dispositivo verrà rilasciato con una tripla configurazione della fotocamera posteriore sul retro con un flash LED. I dettagli della fotocamera sono ancora un mistero. Nella parte anteriore, però, si può vedere la fotocamera selfie con foro centrato insieme a una cornice spessa nella parte inferiore del dispositivo.

La curiosità aumenta

Il prossimo telefono Moto verrà fornito con un display da 6,5 pollici, ma la frequenza di aggiornamento dello schermo e la risoluzione dello schermo sono ancora sconosciute. Per il contesto, l’edizione 2022 presentava una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il dispositivo presenterà un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore insieme a una porta di ricarica e una griglia per altoparlanti. Il dispositivo misura circa 163,1 x 74,8 x 8,4 mm (10,0 mm inclusa la protuberanza della fotocamera posteriore).

A parte queste caratteristiche e specifiche, il resto dei dettagli del dispositivo deve ancora essere conosciuto, ma ciò che si sa, grazie alle anticipazioni del dinamico duo MySmartPrice-OnLeaks, soprattutto partendo dal presupposto di ciò che si sapeva, e che ha funzionato, con la nascita di questa gamma.

Il Moto G Power 2022 è stato lanciato con un processore MediaTek Helio G37 insieme a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera principale da 50 MP e uno snapper selfie da 8 MP. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato presto a livello globale. Tuttavia, non ci sono ancora conferme sulla data di lancio. Dopo queste prime anticipazioni, sicuramente la curiosità aumenta.