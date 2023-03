Polestar 2 MY 2024: con il configuratore online si può ottenere l’auto del futuro

SmartZone, trazione posteriore, autonomia aumentata e optional che diventano di serie: tutto questo nel configuratore online per i nuovi modelli 2024 di Polestar 2.

Il segmento delle auto elettriche è in costante fermento. Il tema è di interesse mondiale, viste le accese discussioni che, a livello europeo, vertono sul futuro della mobilità. Spesso, però, il futuro è molto più vicino di quanto ci si possa aspettare. Le nuove Polestar 2 model year 2024 ne sono un esempio: integrano alla perfezione le nuove tecnologie con sistemi e modelli rinnovati. Le caratteristiche (da urlo) sono tutte selezionabili tramite il nuovo configuratore online della casa automobilistica svedese.

In attesa dell’uscita di Polestar 3, prevista nel secondo trimestre di quest’anno, il clima si accende con le novità introdotte per i nuovi modelli 2024 della berlina elettrica a 5 porte Polestar 2. Tutti gli aggiornamenti sono altamente influenzati dalle nuove caratteristiche di Polestar 3: batterie più potenti, performance incrementate, trazione posteriore e un nuovo frontale high-tech con design rinnovato. Come sottolineato dallo stesso CEO Thomas Ingenlath, la casa di produzione ha voluto tradurre aggiornamenti di design in rinnovamenti sostanziali che coinvolgono l’anima stessa del prodotto. “Questa è la migliore Polestar 2 prodotta ad oggi […] ed è anche la più bella” dice Ingenlath: in effetti, è proprio così che stanno le cose.

Le novità introdotte e il configuratore per le Polestar 2 Model Year 2024

Le vetture concepite dalla casa svedese puntano all’high-tech. Non solo un design ancora più elegante, ma anche introduzioni come il debutto della SmartZone, che contiene elementi fondamentali per la sicurezza, come il radar a medio raggio e la telecamera anteriore. I nuovi modelli Polestar 2 montano motori elettrici e inverter di ultima generazione per garantire una potenza fino a 220 kW e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Sia le varianti single-motor che quelle dual-motor diventano ora a trazione posteriore per garantire un’esperienza di guida al massimo livello.

Il Performance Pack opzionale aumenta la potenza a 350 kW e riduce il timing per il passaggio da 0 a 100 km/h a soli 4,2 secondi. Le batterie sono più efficienti su tutte le varianti, single e dual motor, sia Standard che Long range. Un occhio anche all’impatto ambientale, con emissioni di carbonio diminuite di 1,1 tonnellate. Tutti i vari setting sono selezionabili tramite il rinnovato configuratore disponibile sul sito ufficiale di Polestar in maniera comoda e intuitiva. I primi modelli di Polestar 2 Model Year 2024 saranno distribuiti a partire dal terzo trimestre del 2023.